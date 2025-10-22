Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir okulun spor salonundaki kavga, sokakta bıçaklı saldırıyla devam etti. 16 yaşındaki öğrenci bacağından bıçaklandı.

OKULDA KAVGA ETTİ SOKAKTA BIÇAKLADI

İddiaya göre okulda mendil kapmaca oyununda öğrenciler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 16 yaşındaki lise öğrencisi ayırmak istediği kavganın tam ortasında kaldı. Olaya karışan 17 yaşındaki öğrenci iddiaya göre, 16 yaşındaki gence husumet beslemeye başladı ve yine iddiaya göre tehdit mesajları attı.

BARIŞMAK İÇİN BULUŞTULAR AMA KAVGA ÇIKTI

Taraflar husumeti bitirmek için buluştuğundaysa olanlar oldu. Ailenin avukatı Emre Ünal, saldırıya uğrayan öğrencinin aynı kişi tarafından 4-5 bıçak darbesiyle yaralandığını belirtti.

Ölümden dönen lise öğrencisi taburcu edildi. Anne ise isyan etti.

Saldırıya uğrayan çocuğun annesi Gamze Yıldırım, "Çocuk bıçakla çıkıp geliyor, oğluma saldırıda bulunuyor. Bacağına denk geliyor 5 yerinden bıçaklıyor. 30 dikiş var 2 hafta raporluyuz. Elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyorum, tutuklu yargılanmasını istiyorum. Benim çocuğuma bunu yapan dışarıdaki herkese aynı şeyi yapar." dedi.

Kaynak: (Star Haber Özel)