İzmir'de patlama! Ev yıkıldı, yaralılar var
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı

Konya'da lisede mendil kapmaca oynayan çocuklar arasında başlayan kavga, okul dışında 16 yaşında bir öğrencinin bıçaklı saldırıya uğramasıyla noktalandı. Bacağından beş kez bıçaklanan öğrenci ölümden döndü.

Haber Giriş : 22 Ekim 2025 12:11, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 13:08
Yazdır

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir okulun spor salonundaki kavga, sokakta bıçaklı saldırıyla devam etti. 16 yaşındaki öğrenci bacağından bıçaklandı.

OKULDA KAVGA ETTİ SOKAKTA BIÇAKLADI

İddiaya göre okulda mendil kapmaca oyununda öğrenciler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 16 yaşındaki lise öğrencisi ayırmak istediği kavganın tam ortasında kaldı. Olaya karışan 17 yaşındaki öğrenci iddiaya göre, 16 yaşındaki gence husumet beslemeye başladı ve yine iddiaya göre tehdit mesajları attı.

BARIŞMAK İÇİN BULUŞTULAR AMA KAVGA ÇIKTI

Taraflar husumeti bitirmek için buluştuğundaysa olanlar oldu. Ailenin avukatı Emre Ünal, saldırıya uğrayan öğrencinin aynı kişi tarafından 4-5 bıçak darbesiyle yaralandığını belirtti.

Ölümden dönen lise öğrencisi taburcu edildi. Anne ise isyan etti.

Saldırıya uğrayan çocuğun annesi Gamze Yıldırım, "Çocuk bıçakla çıkıp geliyor, oğluma saldırıda bulunuyor. Bacağına denk geliyor 5 yerinden bıçaklıyor. 30 dikiş var 2 hafta raporluyuz. Elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyorum, tutuklu yargılanmasını istiyorum. Benim çocuğuma bunu yapan dışarıdaki herkese aynı şeyi yapar." dedi.

Kaynak: (Star Haber Özel)

