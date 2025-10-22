2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi

Türkiye otomobil pazarında otomatik şanzımanlı araçlara olan ilgi her geçen yıl artıyor. 2025 yılı itibarıyla, yılın ilk 9 ayında satılan 742 bin 687 otomobilin 700 bin 465 adedi otomatik vitesli olarak kayıtlara geçti. Bu da otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam satışlar içindeki payının %94,3'e ulaştığını gösteriyor.

Manuel şanzımanlı otomobillerin payı ise yalnızca %5,7'ye kadar geriledi. Otomatik vitesli araçlar, özellikle şehir içi trafikte sunduğu konfor ve güvenlik avantajlarıyla öne çıkarken, ikinci el piyasasında da hareketlilik yaşanıyor.

İkinci El Otomatik Araçlarda Son Durum

Euro/TL paritesinde yaşanan %33'lük artış, sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarını ciddi şekilde yükseltti. 1 milyon TL'nin altında sıfır otomatik vitesli araç kalmayınca, tüketiciler ikinci el piyasasına yöneldi. Ekim 2025 itibarıyla, 2019-2024 model yılları arasında, otomatik vitesli, hasar kayıtsız, değişen ve boya işlemi olmayan, 50 bin km'yi aşmamış araçlar incelendi.

En Uygun Fiyatlı Otomatik Vitesli İkinci El Araçlar

Dacia Sandero - 0.9 TCe Turbo Stepway Easy-R: 950.000 TL

950.000 TL Kia Picanto - 1.0 MPI Cool: 980.000 TL

980.000 TL Citroen C3 - 1.2 PureTech Fell: 1.055.000 TL

1.055.000 TL Hyundai i10 - 1.2 MPI Elite: 1.077.500 TL

1.077.500 TL Ford Fiesta - 1.0 EcoBoost Style: 1.117.500 TL

1.117.500 TL Peugeot 208 - 1.2 PureTech: 1.165.000 TL

1.165.000 TL Renault Clio - 1.0 TCE Touch: 1.175.000 TL

1.175.000 TL Hyundai i20 - 1.4 MPI Jump: 1.204.500 TL

1.204.500 TL Kia Rio - 1.4 CVTT: 1.209.500 TL

1.209.500 TL Opel Corsa - 1.2 T Elegance: 1.220.000 TL

Tablodaki rakamlar, 2019-2024 yılları arasındaki ortalama fiyatları göstermektedir. Her bir otomobil için model yılı ve kilometre gibi özelliklere göre fiyatlarda %±10'a varan farklılıklar oluşabilmektedir.