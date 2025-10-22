Ombudsman'dan refakat izni konusunda önemli karar!

Karara esas olayda; PTT'de görev yapan memurun eşinin düşmesi neticesinde, Boyun, Kol ve Kalça kırılması meydana gelmiş olup, bu durumun sonucunda "hastanın eşinin en az 2 ay (altmış gün) boyunca refakatçi olarak yanında kalması uygundur" ifadesiyle doktor raporu verilmiş ve idaresinden refakatçi izni talep etmiştir.



İdare ise raporda refakati gerektiren tıbbi sebeplerin belirtildiği ancak refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı durumunun belirtilmediğinden ve hayati tehlike maruz kalacağı ibaresi yazılmadığı sürece refakat izni kullanması mümkün değildir denilerek refakatçi izni talebini kabul etmemiştir.



Bunun üzerine, ilgili memur tarafından Ombudsmana yapılan müracaat neticesinde yapılan değerlendirmede; ilgili mevzuat hükmünde "memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla" ifadesiyle raporda ibare şartı aramamış hastalığın veya kazanın neticesinde kişinin hayatını tek başına idame etmesinin hayatını tehlikeye atacak durumda olması koşulunu aradığından bahisle, ilgili kaza veya hastalığın bu niteliğe sahip olup olmadığını değerlendirme sorumluluğun idare yerinde hekimde bulunduğuna dikkat çekilmiştir. Hekimin bu durumu göz önüne alarak refakate ilişkin rapor vermiş olması hastalığın ve kazanın ilgilinin hayatını refakat edilmediği halde hayati tehlike oluşturacak nitelikte olduğu kabulüne dayandığı; bu çerçevede, ilgili mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde başvurana verilen refakat izninin mevzuattaki şartları taşıdığı, ilgiliye rapora rağmen izninin kullandırılmamasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu tespit edilerek idareye tavsiye kararı verilmiştir.



