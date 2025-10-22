Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 92 kuruş indirim geldi. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. İşte 22 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 07:35, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 07:35
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 92 kuruşluk indirim yansıtıldı.
Peki, 22 Ekim 2025 Çarşamba itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.
- İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 52.26 TL
- Motorin litre fiyatı: 52.35 TL
- LPG litre fiyatı: 27.71 TL
- İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 52.08 TL
- Motorin litre fiyatı: 52.20 TL
- LPG litre fiyatı: 27.08 TL
- Ankara akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 53.08 TL
- Motorin litre fiyatı: 53.36 TL
- LPG litre fiyatı: 27.60 TL
- İzmir akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 53.42 TL
- Motorin litre fiyatı: 53.70 TL
- LPG litre fiyatı: 27.53 TL