Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 92 kuruşluk indirim yansıtıldı.

Peki, 22 Ekim 2025 Çarşamba itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.