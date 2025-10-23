'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
Okullar ne zaman ara tatile girecek?

Yoğun geçen eğitim-öğretim döneminin ilk molası için öğrenciler gün sayılıyor. Kasım ara tatilinin tam olarak hangi tarihte başlayacağı en çok merak edilen konular arasında... Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

23 Ekim 2025 13:39
Okullar ne zaman ara tatile girecek?

Kasım ayına sayılı günler kalan öğrenciler, öğrenciler ara tatil dönemini iple çekiyor...

İlk ara tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma

Yoğun geçen eğitim-öğretim döneminin ilk molası için gün sayılıyor. Kasım ara tatilinin tam olarak hangi tarihte başlayacağı en çok merak edilen konular arasında.

Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

