Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkanvekili belli oluyor
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
'Büyü' için hayvanlar mı kesildi? Validen açıklama

Isparta'da kedi ve köpeklerin pati ve kuyruklarının kesildiği iddiaları şehirde paniğe yol açtı. Vali Erin, delil olmadığını vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 18:57, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 19:02
Isparta'da sahipsiz kedi ve köpeklerin pati ve kuyruklarının 'büyü yapmak' için kesildiği iddiaları kenti karıştırdı. Olayla ilgili açıklama, Isparta Valisi Abdullah Erin'den geldi.

Vali Erin, Valilik olarak her zaman doğruyu söylediklerini, yanlış bir şeyi söylemenin kendilerine bir şey katmayacağını belirtti.

NE DELİL VAR NE ŞİKAYET

Sahipsiz köpekler için daha önce yanıltıcı ve yanlış haberler yapıldığı gibi şimdi de kedilerin patilerinin kesilerek büyüde kullanıldığı yönünde bir haber yapıldığını aktaran Erin, "Bir fırtına koparılıyor, olmayan bir fırtına, bunun kuvveti artırıla artırıla baskı oluşturuluyor. Bu baskı sonucunda da bazı kamu görevlileri, siyasetçiler, açıklama yapıyoruz. Bu konuyla ilgili bir tane delil, bir tane vücut bütünlüğü bozulmuş kedi, bir tane şikayetçi veya mağdur bilgisi ve belgesi elimizde yoktur" diye konuştu.

ÖZEL EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

Isparta Barosunun savcılığa kedilerin pati ve kuyruklarının kesildiğine ilişkin bir tane suç duyurusunun olduğunu bildiren Erin, şunları kaydetti:

"Biz adliyeyle de irtibat halindeyiz, emniyetle, jandarmayla şehir merkezinde bütün gelişmeleri bu konuyla ilgili konuların hepsine baktık. Bir tane böyle bir konu yok, olsa söylerim. Bir Vali olarak derim ki 'Şu mahallede bir kedinin kuyruğunu kesmişler.' Başsavcımızın da özel olarak görevlendirdiği bir ekip var. Baronun yaptığı suç duyurusunda da taraflar, mağdur, şikayetçi belli değil, herhangi bir delil, görüntü, mekan yok. Kedi meselesi budur."


