Altay Tankı TSK'ya teslim ediliyor

Altay tankının ilk teslimatı bu hafta gerçekleşiyor! Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tank, TSK'nın zırhlı birliklerine büyük güç katacak.

Haber Giriş : 26 Ekim 2025 13:05, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 13:07
Altay Tankı TSK'ya teslim ediliyor

Altay ana muharebe tankı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan önceki gün Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılacak.

Ankara Kahramankazan'da BMC tesislerinde yapılacak teslimata Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak. Modern savaş alanlarının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan Altay tankı, yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

Gece görüş sistemleri, aktif koruma teknolojileri ve tamamen yerli yazılım altyapısıyla donatılan Altay tankı, sahada üstünlük sağlamayı hedefliyor. İlk teslimatın ardından seri üretim aşamasına geçilecek ve Altay, TSK'nın zırhlı birlik gücünü önemli ölçüde artıracak.

251 TANK ÜRETİLECEK

BMC'nin ilk etapta 251 Altay tankı üretmesi planlanıyor. Salı günü yapılacak törenle 3 Altay tankı TSK'ya teslim edilecek. 23 Nisan 2023'te test çalışmaları için 2 tane Altay tankı TSK'ya teslim edilmişti. Salı günkü teslimat, etkin kullanım için yapılan ilk teslimat olacak.

İlk teslimatın ardından seri üretim aşamasına geçilecek ve Altay, TSK'nın zırhlı birlik gücüne güç katacak. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Altay tankı, modern savaş alanlarının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Gece görüş sistemleri, aktif koruma teknolojileri ve tamamen yerli yazılım altyapısıyla donatılan Altay tankı ile sahada üstünlük sağlanacak.


