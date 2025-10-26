Kırmızı bültenle aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kırmızı bültenle aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 10 suçlunun yakalanıp Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 13:09, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 13:11
Yazdır
Kırmızı bültenle aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası ve ulusal seviyede aranan 10 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.T, S.K, Ş.S, Ö.Y, H.A.E, E.G, A.G, Ü.K, M.U. ile ulusal seviyede aranan H.Y.'nin yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdüklerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti: "İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Demirözler' organize suç örgütü üyesi S.T. isimli şahıs Rusya'da, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. isimli şahıs Almanya'da, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs Almanya'da, kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.Y. isimli şahıs Almanya'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, şartlı tahliyenin geri alınması suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A.E. isimli şahıs Gürcistan'da,

yağma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.G. isimli şahıs Gürcistan'da, silahlı yağma suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.G. isimli şahıs Belçika'da, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.K. isimli şahıs Bulgaristan'da, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.U. isimli şahıs Rusya'da, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ulusal seviyede aranan H.Y. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize geri getirildi."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber