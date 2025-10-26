180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
Ana sayfaHaberler Ekonomi

BES'ten emekli sayısı 400 bini aştı

BES'ten emekli olanların sayısı 417 bini geçti! 18 yaş altı katılımda büyük artış yaşanırken, fon büyüklüğünde tarihi zirve görüldü.

Haber Giriş : 26 Ekim 2025 15:10, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 15:08
BES'ten emekli sayısı 400 bini aştı

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 22. yılını doldurdu.

BES'ten emekli sayısı 400 bini aştı

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, 17 Ekim itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 9 milyon 982 bin 691 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 1 trilyon 658 milyar 146,5 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 192 milyar 153,5 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 1 trilyon 850 milyar 300 milyon lira oldu.

Bu dönemde BES'ten emekli olan kişi sayısı da 417 bin 556'ya ulaştı.

OKS tarafında, çalışan fon tutarı olan 109 milyar 249,7 milyon lira ile devlet katkısı fon tutarı olan 7 milyar 334 milyon liranın toplamıyla hesaplanan OKS'nin toplam büyüklüğü de 116 milyar 583,7 milyon lirayı buldu. 17 Ekim itibarıyla OKS'deki katılımcı sayısı 7 milyon 792 bin 936 oldu.

Böylelikle, BES ve OKS'deki devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü bu dönemde 1 trilyon 966 milyar 883,7 milyon liraya ulaşırken, toplam katılımcı sayısı 17 milyon 775 bin 627'ye ulaştı.

Sistemin fon büyüklüğü yaklaşık 740 milyar lira arttı

2024'ün sonunda BES'teki katılımcı sayısı 9 milyon 526 bin 390, katılımcıların fon tutarı da 1 trilyon 2 milyar 570,3 milyon lira olarak kaydedilmişti. Devlet katkısı fon tutarı 137 milyar 497,3 milyon lira olarak gerçekleşmişti. Emekli olan katılımcı sayısı ise 339 bin 574 olmuştu.

Söz konusu dönemde OKS'ye bakıldığında çalışan sayısı 7 milyon 575 bin 311, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 81 milyar 724,3 milyon lira, devlet katkısı ise 5 milyar 437,5 milyon lira olmuştu.

2024 yılını BES, OKS ve iki sistemdeki devlet katkıları toplamında 1 trilyon 227 milyar 229,4 milyon lira fon büyüklüğü ve 17 milyon 101 bin 701 katılımcı ile tamamlamıştı.

Böylece BES ve OKS'deki katılımcıların fon tutarında, devlet katkısı fon tutarları da dikkate alındığında 2024 yıl sonundan 17 Ekim 2025'e kadar 739 milyar 654,3 milyon liralık artış görüldü. Aynı dönemde BES ve OKS'de toplam katılımcı sayısı 673 bin 926 arttı.

18 yaş altı BES katılımı 1,6 milyona yaklaştı

Türkiye'de Haziran 2021'de hayata geçirilen ve 18 yaş altı çocukların gönüllü sisteme dahil olması amaçlanan uygulama büyümeye devam ediyor.

17 Ekim itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 75 milyar 518,2 milyon lira oldu. Fon tutarının 63 milyar 32,8 milyon lirasını katılımcıların biriktirdiği fonlar oluştururken, devlet katkısı fon tutarı 12 milyar 485,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Sisteme 1 milyon 586 bin 555 çocuk dahil olurken, sözleşmenin yürürlük tarihi itibarıyla en çok katılım 152 bin 767 ile sıfır yaşta görüldü.

31 Aralık 2024'ten 17 Ekim 2025'e kadar geçen sürede 18 yaş altı uygulamasındaki kişi sayısı 166 bin 611 artarken, fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 41 milyar 134,6 milyon lira artış kaydetti.


