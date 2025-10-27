Bartın'da ters yönde ilerleyen sürücüye 9 bin TL ceza

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polis ekipleri, cipin plakasını ve sürücüsünü kısa sürede tespit etti.

Bartın-Amasra kara yolunun Uğurlar mevkisinde dün ters yönde ilerleyen bir cip, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

