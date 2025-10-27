GİB kayıt dışı gelire odaklandı: Beyanname vermeyenler Vergi Dairelerine bildirildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eşini öldürdü, sosyal medyadan paylaşım yapıp teslim oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Engin Baltaş (35), tartıştığı eşi, 3 çocuğunun annesi Hilal Baltaş'ı (29) tüfekle vurarak öldürdü. Baltaş, olayın ardından sosyal medya hesabından eşini öldürdüğüne dair paylaşım yaptıktan sonra jandarmaya teslim oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 17:11, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 18:09

Eşini öldürdü, sosyal medyadan paylaşım yapıp teslim oldu

Olay, sabah saatlerinde Taşkesti beldesine bağlı Karamurat köyünde meydana geldi. Engin Baltaş, tartıştığı eşi Hilal Baltaş'a av tüfeğiyle vurup jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Baltaş'ın ifadesi doğrultusunda adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Hilal Baltaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hilal Baltaş'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailenin, 6 aylık bir erkek ile 3 ve 11 yaşındaki 2 kız çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bolu İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bu arada Engin Baltaş'ın eşini öldürdükten sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Paylaşımda, "Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim. Sebebi eşimin abisi İ. ve hanımı A., eşime telefonda, 'Aldat hak ediyor Engin' dedi. Ben kendimi kaybedip cinayet işledim" ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

