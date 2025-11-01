Sülüklü Göl, bu yıl tamamen kurudu

Manisa'da 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisindeki 600 metre yükseklikteki Sülüklü Göl'de su seviyesi, yağışların yetersiz olması ve kuraklık nedeniyle düştü. Geçen yıl gölün kurumaması için tankerlerle su taşınmış ve göl yeniden canlandırılmıştı.

Ancak bu yıl beklenen yağışların gelmemesi sonucu göl tamamen kurudu, tabanında büyük çatlaklar oluştu.

Türkiye'nin doğal gölleri arasında yer alan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken gölün son hali görüntülendi.