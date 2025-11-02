Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Vali Gül, Kartal'da kolonlarında çatlak nedeniyle boşaltılan binayı inceledi

İstanbul Valisi Davut Gül, Kartal'da kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle dün tahliye edilen 4 katlı bina ile çevresindeki 13 farklı apartmana ilişkin, "Onların da problemi var. Yaklaşık 150 dairenin bu anlamda daha önceden ağustos ayında başlayan riskli yapı süreci var. Bunların bazıları çıkmış, bazıları çıkacak." dedi.

Haber Giriş : 02 Kasım 2025 11:58, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 12:13
Vali Gül, Kartal'da kolonlarında çatlak nedeniyle boşaltılan binayı inceledi

Vali Gül, Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan, dün akşam AFAD, polis ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından mühürlenen 17 daireli bina ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Yapıyla ilgili başlatılan teknik incelemelere ilişkin yetkililerden bilgi alan Gül, bina sakinlerinin taleplerini de dinledi.

Vali Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün geceden itibaren gelen ihbarla birlikte AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurumların çalışmasıyla apartmanın tahliye edildiğini söyledi.

Binanın 17 daireden oluştuğunu, çevresindeki adada 13 farklı apartmanın daha bulunduğunu ifade eden Gül, "Onların da problemi var. Yaklaşık 150 dairenin bu anlamda daha önceden ağustos ayında başlayan riskli yapı süreci var. Bunların bazıları çıkmış, bazıları çıkacak." diye konuştu.

Binanın tahliyesinin zaten planlandığına dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Aslında bu ne demek? İhbar olmasaydı da bu ay içerisinde, kasım ayı içerisinde bu apartmanların tahliye edilmesi gerekiyordu. Kalacak yeri olmayanları kaymakamlarımız koordine etti. Misafirhanelere yönlendirdik, yerleştirdik. Kalıcı olarak bir süreç devam edeceği için kiralık ev bulabilmeleri amacıyla biz ekonomik olarak bir miktar destek vereceğiz. Dolayısıyla da kiralık eve çıkacaklar."

Vali Gül, sonraki süreçte evlerin yeniden yapılmasıyla ilgili belediyeden talep edilen emsal artışlarının çalışılacağını dile getirdi.

Kentsel dönüşüm konusunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletileceğini kaydeden Gül, "El birliğiyle yapılabilecek ne varsa yapmaya gayret edeceğiz. Şu anda asıl ve önemli olan binanın olası bir çökmeye, yıkılmasına karşı vatandaşlarımızın herhangi bir zarar görmeden, Allah muhafaza, tırnaklarına bir taş değmeden bu süreci atlatmamız. Yerinde görmek için geldik. Ben tekrardan bütün hemşehrilerimize 'Geçmiş olsun.' diyorum."

