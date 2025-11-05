Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
Bitcoin'de çok büyük düşüş!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş gününde akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

05 Kasım 2025 19:43
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı

Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla birlikte Anadolu ve Avrupa yakalarında ana arter, cadde ve yollarda artan trafik yoğunluğu ulaşımın ağır seyretmesine neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Ankara yönü ile Edirne istikametinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karayolunun Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ mevkilerinde her iki istikamette de trafik durma noktasına geldi.

D-100 kara yolunda Edirne yönünde Küçükçekmece'den başlayan trafik Parseller'e kadar sıkışık ilerlerken, Topkapı istikametinde ise Büyükçekmece'den başlayan trafik Yakuplu'ya kadar yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu'ndan Anadolu yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk gözlenirken, bu yönde Seyrantepe'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar uzanıyor. Ankara istikametinde ise Kavacık mevkisinden başlayan trafik yoğunluğu Kadıköy'e kadar devam ediyor.

Şile Otoyolu'nda ise Ümraniye ile Üsküdar arasında aralıklarla yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa ve Anadolu yakalarında da yüzde 90 ölçüldü.

