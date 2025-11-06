Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde karayollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi kapsamında bugüne kadar toplam 32 bin 845 levhayı kaldırdıklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde karayollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi ve yeknesaklığın sağlanması için devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, "Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin 16 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile bu iki Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında "trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır" ilkesi doğrultusunda standardize edildiğini ifade etti.

"14 BİN 590 KİLOMETRELİK DEVLET VE İL YOLUNDA ÇALIŞMALARI TAMAMLADIK"

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Birinci öncelikli olarak yıllık ortalama günlük trafiği 10 bin ve üzerinde olan toplam 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolunda çalışmaları 31 Ağustos tarihinde tamamladık ve 992 adet yaya geçidini tamamen kaldırdık. Ayrıca 392 adet meskun mahali daraltırken 842'sini ise kaldırdık. Hız levhalarını 348 adet kurpta ve 928 adet kavşakta kaldırdık. 427 adet kurp ve 108 kavşakta ise hız sınırını değiştirdik. 553 adet bozuk satıhlı kesimde hız levhalarını kaldırdık. Bin 58 adet diğer kesimde hız levhaları kaldırdık, 875 adet hız sınırlaması sonu levhası ekledik. 138 adet refüj aralığını kapattık. Bu çalışmalarda 11 bin 258' hız levhası olmak üzere toplam 19 bin 61 adet levhayı kaldırdık."

"32 BİN 845 ADET LEVHAYI KALDIRDIK"

1 Eylül tarihi itibarıyla kalan 53 bin 989 kilometrelik yol ağında Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri tarafından gerekli çalışmaların başlatıldığını da belirten Bakan Uraloğlu, "Halihazırda devam eden çalışmaları 31 Aralık'ta tamamlayacağız. Birinci öncelikli yollar ile birlikte bugüne kadar yaptığımız çalışmalar kapsamında 20 bin 55'i hız levhası olmak üzere toplam 32 bin 845 adet levhayı kaldırdık." bilgisini paylaştı.