Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı

Bursa'da geçtiğimiz aylarda konkordato ilan eden ve sahipleri hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarılan Atış Yapı'ya kayyum atandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan açıklamada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla Atış Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. dahil dört şirkete kayyum atandığı bildirildi. Açıklamada, kayyum atamasının ardından Atış Yapı'nın tüm projelerinin teknik, hukuki ve fiili yönleriyle detaylı bir şekilde incelendiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararlarıyla Atış Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. dahil dört şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.

TMSF tarafından görevlendirilen yeni yönetim, çalışmalarına ivedilikle başlamıştır.

İnceleme ve Değerlendirme Süreci Devam Etmektedir

Kayyım atamasının ardından, Atış Yapı bünyesindeki tüm projeler teknik, hukuki ve fiili yönleriyle detaylı biçimde incelenmeye alınmıştır.

Ayrıca şirketin mali kaynakları, yükümlülükleri ve finansal yapısına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme süreci başlatılmıştır.

Amaç; mevcut durumun net ve şeffaf şekilde ortaya konması, kamusal hak sahiplerinin ve iş ortaklarının haklarının korunmasıdır.

Uygulanabilir Çözüm Yolları Duyurulacaktır

İnceleme ve analizlerin tamamlanmasının ardından elde edilecek veriler doğrultusunda, kamusal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve hak sahipleri için uygulanabilir çözüm yolları belirlenecektir."

15 Ekim'de operasyon düzenlenmişti



Bursa'da 16 Haziran'da konkordato ilan eden Atış Yapı inşaat firmasına 15 Ekim'de operasyon düzenlendi. Şirket sahipleri önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi AKP yönetimindeyken şirketle protokol imzalamıştı. Protokol kapsamında Ardgerme Köprü ve Bağlantı Yollarının yapılması için Atış Yapı'ya yetki verilmişti.

Şirketin özellikle Smart ve Babylon projeleri üzerinden binlerce aileyi mağdur ettiği iddia edilmişti. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, şirketin konkordato ilanından sonra da daire satışlarına devam ettiğini iddia etmişti.