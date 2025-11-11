Bakan Tunç: Otizmli evladımıza uygulanan şiddet asla kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu olayın asla kabul edilemeyeceğini belirterek, "Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda otizmli evladımıza uygulanan şiddet asla kabul edilemez. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Otizmli çocukların ve özel gereksinimli bireylerin toplumun en hassas kesimleri arasında yer aldığını vurgulayan Tunç, "Onlara uzanan her haksız el, hukuken ve vicdanen karşılıksız kalamaz" değerlendirmesinde bulundu.