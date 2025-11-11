İETT ihalelerinde yüzde 10-12 pay suç örgütü yöneticilerine aktarıldı iddiası

Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
İstanbul'da suya zam geliyor!
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı
İETT ihalelerinde yüzde 10-12 pay suç örgütü yöneticilerine aktarıldı iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu elebaşılığında kurulan suç örgütünün İETT ihalelerinde yüklenici firmaları önceden belirlediği ve firmalardan pay istediği iddiası anlatıldı.

11 Kasım 2025 18:41
İddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturmasında yer alan İETT ihalelerinde, sözleşme bedelinin yüzde 10-12 oranındaki payın firmalardan istenildiği, bu payın her hak ediş döneminde suç örgütü yöneticilerine teslim edildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Ödemelerin çoğunlukla Beylikdüzü'nde bulunan ofiste alınarak, suç örgütü yöneticisi şüpheli Fatih Keleş'e iletildiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ sahibi şüpheli Remzi Baka'nın ifadesinde, ihaleye girdikten sonra İETT danışmanı olduğunu belirten şüpheli İbrahim Bülbüllü ile tanıştığını ve bu kişinin kendisine büyük çaplı işler için havuza katkıda bulunmaları gerektiğini söylediğini belirttiği kaydedildi.

Baka'nın, 2021 yılında İETT'den aldığı hizmet alımı ihaleleri için toplam 340 milyon lirayı ve metrobüs alımı ihaleleri için de ayrı ödemeleri Bülbüllü'ye Beylikdüzü'nde bir rezidansın ofisinde teslim etmek zorunda kaldığını ifadesinde söylediği iddianamede aktarıldı.

İddianamede, Vizyon Ulaşım Servis Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. sahibi şüpheli Caner Vural'ın ise ifadesinde, 2016'dan 2024'e kadar İETT'nin bazı araç bakım ihalelerini yürüttüğünü, 2019'dan sonra hakedişlerin gecikmesi ve baskı ortamı nedeniyle sürecin yönetilemez hale geldiğini belirttiği ifade edildi.

Şüpheli Yusuf Yadoğlu'nun da, İETT'nin 9 garajının 6'sının Ulaşım AŞ, 3'ünün ise Aziz İhsan Aktaş'a ait "Bilginay" firmasına verildiğini söylediği iddianamede yer aldı.

İddianamede, Yadoğlu'nun ihalelerde belirlenen firmalar dışında başka firmaların iş alamadığını ve teklifleri geçerli olan firmaların sürece müdahale edemediğini söylediği kaydedildi.

Bilginay firmasının aldığı ihalelerde çok sayıda firmanın doküman indirdiği ancak az sayıda firmanın teklif sunduğu, teklif verenlerin çoğunun belge eksikliği nedeniyle geçersiz sayıldığının belirtildiği iddianamede, belgelerin eksik veya sembolik tutarlarda olması nedeniyle ihalelerin suç örgütünün istediği şekilde sonuçlandığı vurgulandı.

İddianamede, örgütün faaliyetlerinin başkanlık konutu ve Beylikdüzü'ndeki ofis üzerinden organize edildiği ve ihalelerin önceden belirlenen şekilde sonuçlandırıldığı anlaşıldığı ifade edildi.


