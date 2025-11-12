Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Askeri kargo uçağında 20 şehit: Acı haberler baba ocaklarına ulaştı
Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme yapmayana hasar ödemesi yok
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ye en çok borcu olan belediyeler!
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
İBB ve İSKİ'nin yurt dışından aldığı krediler amaç dışı kullanıldı iddiası
Yerlikaya: Uçağın enkazına ulaşıldı
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi 31 Ekim 2025'te sona erdi. Bu tarihten sonra eski ehliyetle araç kullananlara 12.978 TL'ye kadar para cezası uygulanacak. Sigorta sektörü temsilcileri ise daha büyük bir tehlikeye dikkat çekti: Eski ehliyetin geçersiz sayılmasıyla sürücüler 'ehliyetsiz sürücü' statüsüne düşecek. Bu durumda ne kasko kendi hasarını karşılayacak ne de zorunlu trafik sigortası karşı tarafın hasarını ödemekten doğan rücu hakkından vazgeçecek.

Eski tip ehliyetlerin yenileme tarihi 31 Ekim 2025'de doldu. Bu süre zarfında yenileme yapmayanlara ve eski tip ehliyet ile araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi uyarınca "geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanma" suçundan 12.978 TL'ye kadar para cezası uygulanacak.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; eski tip ehliyet kullananlar bir başka problemle daha karşı karşıya kalacak. Ehliyetini yenilemeyen sürücünün sigorta şirketlerinden ödeme alınmayacağı belirtildi.

Sigorta sektörü temsilcileri, poliçe şartlarının en temel maddesinin "sürücünün yasal olarak geçerli bir ehliyete sahip olması" olduğunu vurgulayarak, eski ehliyetin bu tarihten sonra geçersiz sayılacağını ve sürücüleri "ehliyetsiz" statüsüne düşüreceğini bildirdi. Bu uygulama, on binlerce liralık hasar masraflarının sürücünün üzerinde kalması anlamına geliyor.

KARŞI TARAFIN HASARINI DA ÖDEYECEKLER

Sigorta sektörü temsilcileri eski tip ehliyet ile yapılan kazalarda ödeme yapılmayacağını belirterek, "Kaza tespit tutanağında eski tip ve geçersiz bir ehliyet bilgisi yer alıyorsa, sigorta şirketleri hasar dosyasını reddetme hakkına sahip. Çünkü ehliyetsiz sürücü statüsüne giriyor. Kasko poliçeniz kendi aracınızda oluşan hasarı karşılamaz. Daha da önemlisi, trafik sigortası (zorunlu sigorta) karşı tarafın hasarını ödese dahi, sigorta şirketi bu tutarı hukuki yollarla (rücu) sürücüden tahsil etme hakkını saklı tutar" diyor.

Sigorta şirketlerinin bu konudaki tutumunun Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde tamamen hukuki dayanaklara sahip olduğunu belirten Avukat Ahmet Yavuzer, "Her sigorta poliçesi, sürücünün yasal olarak geçerli bir sürücü belgesine sahip olmasını öngören bir 'asgari şart' maddesi içerir. Eski ehliyetin geçerliliğini yitirmesiyle birlikte, sigorta şirketleri poliçeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten yasal olarak muaf olacaklardır. Bir diğer nokta da trafik sigortası kapsamındaki rücu davalarıdır. Zorunlu trafik sigortasının karşı tarafın hasarını ödemesinin ardından sigorta şirketleri, bu tutarı 'ehliyetsiz araç kullandığı' gerekçesiyle sürücüden talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda sürücü, hem kendi aracının hasarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda karşı tarafın hasarını da ödemek mecburiyetinde kalacaktır" dedi.

