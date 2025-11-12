Türkiye genelinde 3 gün sürecek yağışlar bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, önümüzdeki haftaya ilişkin meteorolojik değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacağını belirterek, "Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Hava sıcaklıkları ise hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredecek" ifadelerini kullandı.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Tekin, perşembe günü Marmara'nın doğusu, Antalya'nın batı kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağışların etkili olacağını bildirdi.

KAR YAPMA İHTİMALİ VAR

"Kayseri, Sivas, Niğde, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz" diyen Tekin, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar görülebileceğini vurguladı.

Hava Tahmin Uzmanı Tekin, ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini de hatırlattı.