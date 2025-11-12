MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde MHP adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, iki önemli teklifi dile getirdi. Kalaycı, "MHP, iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili köklü bir reform yapılması görüşündedir" diyerek, verimli bir iş gücü piyasası oluşturulmasını öngördüklerini belirtti. Ayrıca, MHP'nin, emekli ve kamu çalışanlarının aylıklarına Ocak ayında yapılacak artışta bütçe imkanları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağı görüşünde olduğunu kaydetti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "MHP, iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili köklü bir reform yapılması görüşündedir" diyerek şunları söyledi:
- Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizde iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili köklü bir reform yapılması görüşündedir. Toplumun tüm kesimlerine, insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, iş gücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, ücret-verimlilik ilişkisinin güçlendirildiği, iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarının iyileştirildiği ve etkin bir şekilde denetlendiği verimli bir iş gücü piyasası oluşturulmasını öngörüyoruz.
- MHP, emekli ve kamu çalışanlarının aylıklarına Ocak ayında yapılacak artışta bütçe imkanları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağı görüşündedir.