Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Sandık emeklisinin 2026 Ocak zammında tablo netleşiyor. Yasa gereği son altı aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek zamda, temmuz-ekim dönemini kapsayan dört aylık kümülatif enflasyon farkı %10,25 olarak hesaplandı. Bu oran, zammın şimdiden garanti edilen alt sınırı oldu. Ancak asıl merak edilen ek iyileştirme konusunda SGK Uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinden edindiği bilgileri paylaşarak, şu an için seyyanen zam veya ilave refah payı yapılacağına dair herhangi bir emare bulunmadığını belirtti.

12 Kasım 2025 11:01, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 11:05
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi
Geçim sıkıntısıyla boğuşan milyonlarca emekli için 2026 maaş zammı yaklaşırken, son tablo netleşmeye başladı.
SSK, Bağ-Kur ve Sandık emeklilerinin son artışı Temmuz 2025'te yüzde 16,67 olmuştu. Aradan dört ay geçerken TÜİK'in kasım ve aralık ayı verileri merakla bekleniyor. Yasa gereği maaşlar, son altı ayın TÜFE ortalamasına göre belirlenecek.

Ancak asıl merak konusu, hükümetin yasal zammın dışında ek bir artışa gidip gitmeyeceği. Refah payı veya seyyanen zam beklentisiyle emekliler umutla bekliyor.

TÜİK VERİLERİ TABLOYU DEĞİŞTİRDİ

Ekim ayı enflasyon rakamları zam hesaplarını yukarı çekti. TÜİK'e göre Ekim 2025'te TÜFE aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 oldu. Gıda ve konutta yaşanan sert artış, enflasyonun yüzde 30'un altına inme ihtimalini ortadan kaldırdı.

Merkez Bankası da yıl sonu tahminini yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33'e yükseltti.

Bu oranlar, emeklilerin 2026 zammında yüzde 12'ye yaklaşan bir artışı garanti ederken, "ek iyileştirme" beklentilerini yeniden gündeme taşıdı.

ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ: EN AZ YÜZDE 10,25 ZAM

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 10,25 olarak hesaplandı.

Bu oran, refah payı eklenmese bile her emeklinin maaşına otomatik yansıyacak.

En düşük maaş (16.881 TL) > 18.611 TL

19.670 TL maaş > 21.686 TL

23.400 TL maaş > 25.799 TL

ANKARA KULİSLERİNDEN GELEN BİLGİLER

Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde yazan SGK Uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinden edindiği bilgileri şöyle özetledi:

"Ankara'dan takip ettiğimiz kadarıyla seyyanen zammın esamesi yok. Refah payına gelince şu anda bu açıdan iyileştirme yapılacağına dair herhangi bir emareye ulaşamadığımızı söyleyebilirim."

Bu tablo, milyonlarca emeklinin 2026 yılına yalnızca enflasyon oranında bir zamla girebileceğini gösteriyor.

5 Ocak 2026'da açıklanacak aralık enflasyonu, maaş zammının kesin oranını belirleyecek. Gözler şimdi TÜİK'in açıklayacağı son iki veride.

