VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır

Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi
Arsa ve tarla piyasası fren yaptı: Arsa-tarla fiyatının en az arttığı iller!
Ekonomide pozitif gelişme: Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi
Başsavcılıktan Yargıtay'a 'CHP' başvurusu: Parti kapatma süreci başlatılsın!
Askeri kargo uçağında 20 şehit: Acı haberler baba ocaklarına ulaştı
Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme yapmayana hasar ödemesi yok
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ye en çok borcu olan belediyeler!
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
İBB ve İSKİ'nin yurt dışından aldığı krediler amaç dışı kullanıldı iddiası
Yerlikaya: Uçağın enkazına ulaşıldı
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
AFAD, bu sefer öğrencilerin isteği için ter döktü

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ve gönüllüleri, Yahyalı ilçesine bağlı kırsal mahalle Çavdaruşağı'ndaki ilkokul öğrencilerinin isteği üzerine okullarının tadilatını ve boyasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 11:31, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 11:43
AFAD, bu sefer öğrencilerin isteği için ter döktü

Kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Çavdaruşağı İlkokuluna giden 4. sınıf öğrencisi Yavuz Atmaca ve bazı arkadaşları, muhtar aracılığıyla ulaştıkları AFAD'a, hem okullarının boya ve tadilat işini yapmalarını hem de onlarla tanışmak istediklerini iletti.

Deprem, heyelan, sel ve yangın gibi afetlerde önemli görevler üstlenen ve farklı kurumlarda eğitimler veren AFAD ekipleri, öğrencilerin bu isteği üzerine hemen harekete geçti.

Boya, fırça, alçı ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri temin eden AFAD personeli ve gönüllüleri, okulların ara tatil dönemini de fırsat bilerek hemen yola çıkıp yaklaşık 2,5 saat süren zorlu yolculuğun ardından dağlık alandaki okula ulaştı.

Dağın yamacındaki okul için kolları sıvayan AFAD ekipleri, önce temizlik bakım işlerini yaptıkları okulun daha sonra boya ve tadilat işlerini tamamladı.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç, AA muhabirine, böyle bir projede yer almaktan mutlu olduklarını söyledi.

Doğal afetlerde koordinasyon görevi, arama kurtarma ve barınma gibi birçok alanda olduklarını, okullara ise eğitimlere gittiklerini belirten Genç, şunları kaydetti:

"Bir yavrumuz bize AFAD'ın köyüne gelmesiyle ilgili talebini ulaştırdı. Biz bu süreci açıkçası çok duygulanarak karşıladık çünkü okulun boya badana işleri varmış, onu talep ediyordu. AFAD bunu da başarır, onları köyümüzde görmek istiyoruz diye talepte bulunmuş. Böyle bir talep gelince açıkçası biz de AFAD gönüllülerimizle çok mutlu olduk. Derken kendimizi Yahyalı ilçesindeki Çavdaruşağı'nda bulduk. Okulumuzda boya badana işleri vardı, onları yaptık. Ufak tefek işler kaldı, onları da halledeceğiz inşallah. Ara tatil de bizim için tam fırsat oldu."

Genç, burada sadece boya ve tadilat işi yapmadıklarını öğrencilerle oyunlar oynayıp sıcak bir bağ kurduklarını ifade etti.

AFAD'ın yer ve zaman gibi hiçbir şeyi bahane etmeden harekete geçtiğini vurgulayan Genç, "Burası Kayseri'nin güneyinde, Adana'ya sınır köylerden bir tanesi. O bize inandıktan sonra biz Türkiye'nin dört bir yerine gideriz. Bu anlamda açıkçası onun bize olan güvenini ve devletin onun yanında olduğunu hissettirmemiz gerekiyordu." diye konuştu.

- "AFAD geldiği için çok mutlu olduk"

4. sınıf öğrencisi Yavuz Atmaca da AFAD'ın okullarına gelmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Dağlık bir yerde yaşadıklarını anlatan Atmaca, şunları kaydetti:

"Kapuzbaşı Şelalemiz, dağlarımız, çimenlerimiz, ağaçlarımız var. AFAD'dan okulumuza yardım istedik. Okulumuzun boyaları çok kötüydü, o yüzden AFAD'a yardım edebilir misiniz dedik. AFAD da bize yardım etti. AFAD geldiği için çok mutlu olduk, oyunlar oynadık güzel vakit geçirdik. AFAD boya ve tamirat işini yaparak, yardım etti. O yüzden AFAD'a çok teşekkür ediyoruz."

4. sınıf öğrencisi Afra Küçük ise okullarının boya ve tadilat işlerini yapan AFAD'a teşekkür etti.

