Kocaeli'de minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuktan acı haber
İzmit ilçesinde minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 17:55, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 17:56
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde feci kaza...
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta meydana gelen olayda, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, 4 yaşındaki Derman G.'ye çarptı.
AĞIR YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle Derman G. ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Derman G., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.