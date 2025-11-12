Kocaeli'de minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuktan acı haber

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde feci kaza...

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta meydana gelen olayda, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, 4 yaşındaki Derman G.'ye çarptı.

AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle Derman G. ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Derman G., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.