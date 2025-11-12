Antalya'da Polis Memuru Dehşet Saçtı: Eşi ve İki Çocuğunu Öldürdü

Antalya'da bir polis memuru, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi ve iki çocuğunu tabancayla vurarak öldürdü. Olay, Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak'taki iki katlı bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, meslektaşları tarafından kimliği açıklanmayan polis memuru, evde eşi ve çocuklarına tabancayla ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, evde anne ile iki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi polis memuru ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.