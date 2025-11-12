Cizre Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde adliye binası önünde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

ADLİYE ÇIKIŞINDA KURŞUN YAĞMURU

Olay, Cizre Adliyesi önünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle adliye çıkışında bir kişi, R.B. ve M.G.'ye silahla ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan iki kişi, ağır şekilde yaralandı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

66 yaşındaki Mehmet Güzel ile R.B., Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak Mehmet Güzel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



