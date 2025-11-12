Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı

Yahya Kemal Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binada nedeni henüz belirlenemeyen patlama oldu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı sokaktan yoğun duman yükseldi.

Patlama sebebiyle yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



