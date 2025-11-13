Yönetmelik değişti: DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi yer alacak

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik düzenlemesine göre norm kadro standartları cetvelinde başkan yardımcısı bulunmayan ilçe belediyelerinde disiplin kurulu belediye encümeni ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşacak. Daha önceki düzenlemede sadece belde belediyelerine yönelik düzenleme yer alıyor.

Ekli "Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Kasım 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Norm kadro standartları cetvelinde başkan yardımcısı bulunmayan ilçe belediyeleri ile belde belediyelerinde disiplin kurulu, belediye encümeni ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.