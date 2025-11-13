Yönetmelik değişti: DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi yer alacak
Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, norm kadro standartları cetvelinde başkan yardımcısı bulunmayan ilçe belediyeleri ile belde belediyelerinde disiplin kurulu, belediye encümeni ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşacak.
Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik düzenlemesine göre norm kadro standartları cetvelinde başkan yardımcısı bulunmayan ilçe belediyelerinde disiplin kurulu belediye encümeni ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşacak. Daha önceki düzenlemede sadece belde belediyelerine yönelik düzenleme yer alıyor.İşte 13 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:
Ekli "Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
12 Kasım 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(3) Norm kadro standartları cetvelinde başkan yardımcısı bulunmayan ilçe belediyeleri ile belde belediyelerinde disiplin kurulu, belediye encümeni ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur."
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.