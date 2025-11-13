Jandarma ve SGK Yönetmeliğinde Değişiklik: Madalya yetkisi Bakana verildi

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 10567

Ekli "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 24 üncü maddesi ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 23 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Kasım 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Kendisine tevdi edilen görevleri cesaret, feragat, kahramanlık veya üstün başarı ile yerine getiren personele üstün cesaret ve feragat madalyası, şeref madalyası ve üstün hizmet madalyası Bakan tarafından verilir. Madalyanın hangi esas ve usuller çerçevesinde verileceği Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığı tarafından ayrı ayrı yürürlüğe konulan yönetmeliklerle belirlenir."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.