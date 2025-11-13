Benzine hafta sonu zam geliyor!

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Motorine gelen zamların ardından benzine de zam gelmesi ihtimali ortaya çıktı.

Benzinin litre fiyatına Cumartesi'den itibaren geçerli olmak üzere 1,30 lira zam yapılması bekleniyor.