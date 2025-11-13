Benzine hafta sonu zam geliyor!
Global piyasalardaki hareketlilik ve döviz kuru etkileri, akaryakıt fiyatlarını yeniden yükselişe geçirdi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, Benzinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,30 lira zam yapılması bekleniyor.
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 13 Kasım 2025 10:10, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 10:18
Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.
Motorine gelen zamların ardından benzine de zam gelmesi ihtimali ortaya çıktı.
Benzinin litre fiyatına Cumartesi'den itibaren geçerli olmak üzere 1,30 lira zam yapılması bekleniyor.