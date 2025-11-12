Hatay'da başıboş sokak köpeğine çarpan motorcu metrelerce sürüklendi
Antakya ilçesinde, başıboş sokak köpeğine çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 21:49, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 21:50
Hatay'ın Antakya-Reyhanlı yolu üzerindeki Narlıca Mahallesi mevkiindeki cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen motosiklet, aniden yola çıkan başıboş sokak köpeğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden sürücü, motosikletiyle birlikte metrelerce sürüklendi.
Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin köpeğe çarpma anı ve sürücünün yere savrularak sürüklendiği anlar görüldü.