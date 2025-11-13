MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı
Benzine hafta sonu zam geliyor!
Altın fiyatları yükseliş serisini 5. güne taşıdı
Listesi güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi, SGK, harç borcunda faiz indirimi geldi
Memur zammı yüzde 20 sınırını geçiyor! İşte bu zamdan etkilenecek kalemler
Kara kutu bulundu: 'İhmal ya da kusur var mı?' araştırılacak
Uzmanı yanıtladı: Yapay Zeka, öğretmenin yerini alır mı?
Jandarma ve SGK Yönetmeliğinde Değişiklik: Madalya yetkisi Bakana verildi
Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
Cizre Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Şehidin annesine vasiyeti: 'Şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin
Diyarbakır'da 6 gündür kayıp polis, sazlık alanda ölü bulundu
Bakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Antalya'da Polis Memuru Dehşet Saçtı: Eşi ve İki Çocuğunu Öldürdü
Türkiye genelinde 3 gün sürecek yağışlar bekleniyor
Okulda Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmene 204 Yıl Hapis İstemi
At ve Eşek Eti Skandalı! Bakanlık sucuk markalarını ifşa etti
Erdoğan'dan uçak kazasıyla ilgili son bilgiler
Düşen askeri kargo uçağının kara kutusu bulundu
Bakanlıktan yeni yönetmelik: 'Öncesi-sonrası' paylaşımlarına yeni şartlar!
TOKİ 27 ildeki 188 taşınmazını açık artırmayla satışa çıkarıyor
VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi
Arsa ve tarla piyasası fren yaptı: Arsa-tarla fiyatının en az arttığı iller!
Ekonomide pozitif gelişme: Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi
Başsavcılıktan Yargıtay'a 'CHP' başvurusu: Parti kapatma süreci başlatılsın!
Marketlerde 'veresiye' dönemi: Bebek bezi 2 ay sonra ödemeli!

Milyonlarca vatandaşın temel ihtiyaç maddelerini almakta zorlanması üzerine, bazı büyük zincir marketler 200 TL'lik oyuncakları 6 taksitle, 329 TL'lik bebek bezini ise 2 ay sonrası ödemeli satmaya başladı. Bu uygulamalar, eski bakkal geleneği olan 'veresiye defterini' büyük marketlere taşıdı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 13 Kasım 2025 08:46, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 08:49
Dar gelirli kesimi zorlayan, milyonları yoksulluğa sürükleyen ekonomik kriz ile vatandaş temel ihtiyaç maddelerini bile almakta zorlanırken, eski dönemlerde bakkallarda uygulanan 'veresiye defteri' büyük zincir marketlerde de devreye girdi. Özellikle çocuklu ailelerin zorlandığı bu dönemde bazı zincir marketler 200 TL'lik oyuncağı 6 taksite satıyor.

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre; dar gelirli vatandaşların da tercih ettiği ünlü üç harfli zincir marketlerden biri duyurduğu kampanya ile uygulama kapsamında 329 TL'lik bebek bezini 2 ay sonrasında ödenmek üzere satıyor. Aileler 329 TL'lik bebek bezini bile almakta zorlanırken, yine marketlerde 200 TL'lik oyuncaklar için de peşin fiyatına taksit uygulanıyor. Fiyatları 150-200 TL arasında değişen bebek giyim ürünleri de yine peşin fiyatına taksitle satılıyor.

AÇLIK SINIRI 28.412 TL

Vatandaş geçim için borç ve veresiye alışverişe mecbur kalırken, açlık yoksulluk sınırı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun ekim ayı açlık yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarına göre, dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı 28 bin 412 TL ile 22 bin 104 liralık asgari ücreti, 6 bin 308 lira aştı. Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) ise 92 bin 547 TL. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 1.58 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama mutfak enflasyonu ise yüzde 40.22'yi buldu.

10 haneden 1'inde çocukların yeni giysisi yok

Adaletsiz gelir dağılımı ile gelen yoksullaşma en çok çocuk yoksulluğu ve yoksunluğunda kendini gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre maddi yetersizlik nedeniyle çocukları yeni giysilere sahip olmayan hane halkı oranı yüzde 9.2 olurken, maddi yetersizlik nedeniyle çocukları günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketemeyen hane halkı oranı yüzde 10. Neredeyse her 4 hane halkından birinde de çocuklar günde bir kez bile et tavuk gibi protein ürünleri tüketemiyor.

