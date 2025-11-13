Marketlerde 'veresiye' dönemi: Bebek bezi 2 ay sonra ödemeli!

Dar gelirli kesimi zorlayan, milyonları yoksulluğa sürükleyen ekonomik kriz ile vatandaş temel ihtiyaç maddelerini bile almakta zorlanırken, eski dönemlerde bakkallarda uygulanan 'veresiye defteri' büyük zincir marketlerde de devreye girdi. Özellikle çocuklu ailelerin zorlandığı bu dönemde bazı zincir marketler 200 TL'lik oyuncağı 6 taksite satıyor.

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre; dar gelirli vatandaşların da tercih ettiği ünlü üç harfli zincir marketlerden biri duyurduğu kampanya ile uygulama kapsamında 329 TL'lik bebek bezini 2 ay sonrasında ödenmek üzere satıyor. Aileler 329 TL'lik bebek bezini bile almakta zorlanırken, yine marketlerde 200 TL'lik oyuncaklar için de peşin fiyatına taksit uygulanıyor. Fiyatları 150-200 TL arasında değişen bebek giyim ürünleri de yine peşin fiyatına taksitle satılıyor.

AÇLIK SINIRI 28.412 TL

Vatandaş geçim için borç ve veresiye alışverişe mecbur kalırken, açlık yoksulluk sınırı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun ekim ayı açlık yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarına göre, dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı 28 bin 412 TL ile 22 bin 104 liralık asgari ücreti, 6 bin 308 lira aştı. Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) ise 92 bin 547 TL. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 1.58 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama mutfak enflasyonu ise yüzde 40.22'yi buldu.

10 haneden 1'inde çocukların yeni giysisi yok



Adaletsiz gelir dağılımı ile gelen yoksullaşma en çok çocuk yoksulluğu ve yoksunluğunda kendini gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre maddi yetersizlik nedeniyle çocukları yeni giysilere sahip olmayan hane halkı oranı yüzde 9.2 olurken, maddi yetersizlik nedeniyle çocukları günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketemeyen hane halkı oranı yüzde 10. Neredeyse her 4 hane halkından birinde de çocuklar günde bir kez bile et tavuk gibi protein ürünleri tüketemiyor.