Çankırı'da genç kadın, halı sıkma makinesine kapılarak can verdi
Şabanözü ilçesinde, çalıştığı halı yıkama dükkanında halı sıkma makinesine kapılan genç kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 22:42, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 22:33
Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Yeni Mahalle'sinde meydana gelen iş kazasında, 25 yaşındaki Sümeyye O., çalıştığı halı yıkama dükkanında halı sıkma makinesine kapıldı.
MAKİNEDE SIKIŞARAK CAN VERDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Sümeyye O.'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.