Malatya'da hırsızları kovalayan işçilerden biri yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi'ndeki bir sitede, akşam saatlerinde güçlendirme çalışması yapan işçilerden A.Y. ile hırsızlık şüphelisi oldukları değerlendirilen iki kişi arasında kovalamaca yaşandı.

HIRSIZIN AÇTIĞI ATEŞTE BİR İŞÇİ YARALANDI

Kovalamaca sırasında şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu A.Y. yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

A.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırının ardından kaçan iki şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.



