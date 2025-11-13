MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması sona erdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Kasım 2025 09:12, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 10:08
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği törende, ABD'de federal hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısını imzaladı. Böylece ABD'de federal hükümetin en uzun süreli kapanması 43'üncü gününde sona erdi. Trump, yaptığı açıklamada, ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasından Demokratları sorumlu tutarak, "Bugün ülkemiz için harika bir gün, artık yeniden işe koyulabiliriz" dedi.

