Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi, SGK, harç borcunda faiz indirimi geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, kamu alacaklarının tahsilinde uygulanan gecikme zammı oranı düşürüldü. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ilgili maddesine göre, aylık gecikme zammı oranı %4,5'tan %3,7'ye indirildi. Karar, kamuya olan borçlarını gecikmeli ödeyen mükellefler için finansal bir rahatlama getirmeyi hedefliyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Kasım 2025 08:30, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 08:31
Kararda şu ifadelere yer verildi:
"6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkür maddesi gereğince karar verilmiştir."