Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi, SGK, harç borcunda faiz indirimi geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kamu alacaklarındaki gecikme zammı düşürüldü. Kararla, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nda yer alan gecikme zammı oranı aylık yüzde 4,5'dan yüzde 3,7'ye düşürüldü.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkür maddesi gereğince karar verilmiştir."