Konut satışları ekimde yavaşladı: En çok konut satılan iller!

Türkiye genelinde konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalışla 164 bin 306 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.

Satışlar ekimde geriledi

Buna göre Türkiye genelinde konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 azalarak 164 bin 306'ya geriledi.

En çok konut satılan iller

İstanbul, 26 bin 305 ile ekimde en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 14 bin 681 konut satışıyla Ankara, 8 bin 678 ile İzmir takip etti.

En az konut satılan iller

Konut satış sayısının en az olduğu iller 86 ile Ardahan, 135 ile Bayburt ve 143 ile Tunceli olarak sıralandı.

Konut satışları ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artarak 1 milyon 293 bin 33 olarak gerçekleşti.

Ekimde, yabancılara 2 bin 106 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, ekimde yıllık bazda yüzde 0,8 azaldı. Söz konusu ayda, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,3 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı, 729 konutla Antalya aldı. Bu ili, 725 ile İstanbul, 192 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara yapılan konut satışları, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 azalışla 17 bin 50'ye düştü.

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı, Rusya vatandaşlarına yapıldı. Söz konusu ayda Rusya vatandaşları, Türkiye'den 315 konut satın aldı. Bunu 191 konutla Alman ve 172 ile İran vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları yükseldi

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artışla 23 bin 527 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,3 oldu.

Ocak-ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 186 bin 20'ye yükseldi.

Ekim ayındaki ipotekli satışların 5 bin 919'u, ocak-ekim döneminde 44 bin 490'ı ilk el satışları olarak belirlendi.

Diğer konut satışları ekimde azaldı

Türkiye genelinde diğer konut satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 azalarak 140 bin 779 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,7 olarak hesaplandı.

Ocak-ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artışla 1 milyon 107 bin 13 olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, ekimde yıllık bazda yüzde 4,9 azalarak 54 bin 866'ya geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 33,4 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 artışla 397 bin 507 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artış göstererek 109 bin 440 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 66,6 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 artışla 895 bin 526 olarak kaydedildi.