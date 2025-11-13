Kanser hastası için emsal karar: Geri ödemede olmayan ilacı SGK karşılayacak

Ankara'da mahkeme, tükürük bezi kanseri tedavisi gören emekli İsmail Aygün'ün (52), kullanması gereken 'erdafitinib' etken maddeli akıllı ilacın bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmasına karar verdi.

İsmail Aygün'e bir süre önce tükürük bezi kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinin etkili olmaması üzerine akıllı ilaç uygulamasına karar verildi. Gen testi sonucunda genetik yapısıyla uyumlu olduğu belirlenen ilaç, reçete edildi. Ancak SGK, söz konusu ilacı, geri ödeme listesinde bulunmadığı gerekçesiyle karşılamadı. Bunun üzerine Aygün, avukatı Eliz Atlı aracılığıyla mahkemeye başvurarak ilacın SGK tarafından karşılanması için ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

MAHKEME TALEBİ KABUL ETTİ

Ankara 62'nci İş Mahkemesi, İsmail Aygün'ün tedavisinde kullanılan 'erdafitinib' etken maddeli ilacın bedeline ilişkin açılan davada ihtiyati tedbir talebini kabul etti. Mahkeme, ilacın bedelinin karar tarihinden itibaren 6 aylık kullanım süresince SGK tarafından bedelsiz ve kesintisiz şekilde karşılanmasına hükmetti. Kararda ayrıca, ilacın yurt dışından temini için gerekli ödemenin Türk Eczacılar Birliği Yurtdışı İlaç Temin Birimi'ne yapılmasına ve tedavinin gecikmeksizin başlamasına karar verildi.

'İLACIN KULLANIMINI AÇTIK'

İsmail Aygün'ün avukatı Eliz Atlı, müvekkilinin geç tanı alan bir hasta olduğunu söyleyerek, "Standart tedavi kemoterapi ve radyoterapi tedavilerine başlandı. Ancak kemoterapi ve radyoterapi tedavileri çok efektif sonuçlar vermediği için bunun yanına ek olarak bir akıllı ilaç uygulamasına gidildi. Kullanılan ilk akıllı ilaç yaklaşık 6-7 ay müvekkilin sıkıntılarını bir nebze olsun azaltmışken ilerleyen dönemlerde vücudun ilaca karşı direnç göstermesi, müvekkilin durumunun bir tık daha kötüye gitmesine hatta vücutta yer alan tümörün şah damarına yakın bir yerine atmasına sebep olmuştu. Bundan dolayı müvekkilin gen testi yaptırdı ve genetik yapısı uyuşmazlık konusu olan ilaçla birebir uyumlu çıktı. Gen testinin akabinde gerekli evrakları da toplayarak SGK'ya başvuru gerçekleştirdiğimizde, ilacın geri ödeme şartlarında yer almadığı gerekçesiyle kurum tarafından karşılanmayacağı bize bildirildi. Akabinde başlattığımız hukuki mücadele sonucunda, ihtiyati tedbir dediğimiz kararı alarak ilacın kullanımını müvekkilin onayına açmış bulunmaktayız" dedi.