MSB'den düşen askeri uçakla ilgili açıklama: Uçuşları durduruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

20 askerin şehit olduğu uçak kazasına ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Bakanlık, kazaya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

DÜŞEN UÇAĞA İLİŞKİN İDDİALAR VE YANITLAR

Bakanlık "Uçakta mühimmat taşındığına" ilişkin iddialara "Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Uçakta mühimmat yoktu." dedi.

Kaza kırım incelemesinin devam ettiğinin bildirildiği açıklamada "Şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken." denildi.

"Radar kayıtlarında aynı dakikalarda bölgede bir helikopterin tespit edildiği" iddiasına da açıklık getiren Bakanlık, bölgedeki helikopterlerin Gürcistan'a ait olduğunu açıkladı.

"Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları halihazırda 70'ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır." denilen açıklamada uçakların bakımsız ve eski olduğu iddiaları da yalanlandı.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Bakanlık son olarak C-130 askeri kargo uçaklarının uçuşlarının 12 Kasım tarihi itibarıyla durdurulduğunu teknik incelemelerin ardından uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

11 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen uçak kazasının ardından, Gürcistan ve Azerbaycan yetkilileriyle koordineli olarak başlatılan arama-kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğin duyuran Bakanlık, "Henüz resmi bir açıklama yapılmadan, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından yasal olmayan yollarla temin edilen şehitlerimizin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı görülmektedir." denildi.

Bakanlık, şehitlerin kimlik bilgilerini resmi açıklamalar yapılmadan önce paylaşan hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

SAAT SAAT OLAY GÜNÜ

Bakanlık, olay gününe ilişkin saat saat bilgilendirmelerde bulundu.

"11 Kasım'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130E tipi ulaştırma uçağımız, saat 09.02'de Kayseri'den Azerbaycan'ın Gence iline personel ve malzeme nakli göreviyle havalanmış, saat 11.06'da Gence'ye emniyetli şekilde iniş yapmıştır." denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Zafer Günü Etkinlikleri kapsamında Azerbaycan'da uçuş yapan

F-16'larımızın 10 kişilik bakım ekibi ve muhtelif uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla 13.15'te 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na (Merzifon) intikal için toplam 20 personel ile tekrar kalkmıştır.

Kalkış sonrası saat 13.50'de Tiflis Hava Trafik Kontrol merkeziyle son kez telsiz teması kurulmuş, bu saatten sonra uçakla radyo ve radar teması kesilmiştir. Akabinde Tiflis Hava Trafik Kontrol merkezi tarafından yapılan çağrılara herhangi bir yanıt alınamamıştır.

Saat 14.34'te, TUAF 543 çağrı kodlu uçağımızın Tiflis'in güneyinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğü bilgisi alınmıştır.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Olayın öğrenilmesiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak derhal başlanmış, eş zamanlı olarak bir insansız hava aracımız bölgeye gönderilmiştir. Gürcistan arama kurtarma ekipleri tarafından 15.02'de uçağın enkazına ulaşılmış, kaza kırım heyetimizin inceleme yapması maksadıyla bölge 17.00'de emniyete alınmıştır.

Bölgeye intikal ettirilen arama kurtarma ve kaza kırım ekibimiz; düşen uçağımızın enkazında arama kurtarma faaliyetine hızlı reaksiyon göstererek tüm imkanlarını seferber eden Gürcistan arama kurtarma ekipleriyle birlikte koordineli olarak 12 Kasım 06.30'da başlamıştır."

ŞEHİTLERİN ULAŞILMASI VE ÜLKEMİZE GETİRİLMESİ

Bakanlık, şehitlerin naaşlarının bugün Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını duyurdu.