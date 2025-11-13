İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti ortalama 20 bin TL
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 Kasım 2025 tarihli taklit ve tağşişli ürünler listesini kamuoyuyla paylaştı. Listede, Samsun Tekkeköy'de üretilen "Elmas Gold" markalı siyah çayda gıda boyası kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca, Bursa Karacabey'de üretilen "SOFIEA" markalı 1000 gramlık krem peynirde bitkisel yağ bulunduğu belirlendi. Bakanlığın incelemelerinde, Konya ve Trabzon'da farklı firmalarca üretilen üzüm pekmezlerinde de yasa dışı şeker ilavesi olduğu ortaya çıktı.

Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 Kasım 2025 tarihinde güncellediği taklit veya tağşiş yapılan ürünler listesini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan listedeki en dikkat çekici bulgulardan biri, tüketicilerin sık tercih ettiği bilinen bir markaya ait siyah çayda gıda boyası tespit edilmesi oldu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösteren Tirebolu Çaysan Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilen "Elmas Gold" adlı çayın parti numarası 0042 olarak listede yer aldığı görüldü.

Bakanlığın yayımladığı listede yalnızca çay ürünleri değil, farklı kategorilerde çok sayıda üründe de çeşitli uygunsuzluklara rastlandı.

SÜTTE BİTKİSEL YAĞ TESPİTİ

Bursa Karacabey'de faaliyet gösteren Yeşil Cennet Süt Ürünleri Üretim A.Ş. tarafından üretilen 1000 gramlık krem peynirde, bitkisel yağ kullanıldığı tespit edildi. Ürün, "SOFIEA" markasıyla piyasaya sunulmuştu.

BALDA TAKLİT VE TAĞŞİŞ

Konya Bozkır'da üretilen balda da tağşiş tespiti yapıldı. Bu durum, doğal bal arayan tüketicileri bir kez daha şüpheye düşürdü.

PEKMEZDE ŞEKER İLAVESİ

Pekmez ürünleri de incelemeden kaçamadı.

Trabzon Ortahisar'da üretilen üzüm pekmezi,

Konya Bozkır'da üretilen bir diğer üzüm pekmezi,

Konya Karatay'da üretilen tatlı sıvı üzüm pekmezi,

tamamında yasa dışı şeker ilavesi tespit edildi.

12 KASIM 2025 GÜNCELLENEN YENİ LİSTE:

