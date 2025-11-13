Manisa'da 2'nci katta düşen kediyi polis memuru kurtardı
Salihli ilçesinde bir polis memuru, binanın ikinci katından düşen kediyi kurtarmak için refleksle şapkasını uzattı. Kedinin şapkaya çarpıp yere düşmesiyle hızı kesildi. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Kasım 2025 18:13, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 18:30
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Mithatpaşa Caddesi üzerindeki Devriye Ekipler Amirliği yanındaki bir binada kedinin mahsur kaldığı fark edildi.
Durumu fark eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kediyi kurtarmak için çevrede önlem aldı.
POLİS MEMURU ŞAPKASIYLA KEDİNİN ZEMİNE ÇAKILMASINI ENGELLEDİ
Bu sırada kedi dengesini kaybederek aşağı düştü. Polis memurlarından biri, düşen kediyi kurtarmak amacıyla şapkasını çıkarıp uzattı. Kedi, şapkaya çarpıp yere düşerken hızı azaldı ve kısa süre sonra olay yerinden uzaklaştı.
O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.