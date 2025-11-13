Manisa'da 2'nci katta düşen kediyi polis memuru kurtardı

Bu sırada kedi dengesini kaybederek aşağı düştü. Polis memurlarından biri, düşen kediyi kurtarmak amacıyla şapkasını çıkarıp uzattı. Kedi, şapkaya çarpıp yere düşerken hızı azaldı ve kısa süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

Durumu fark eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kediyi kurtarmak için çevrede önlem aldı.

