'ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi' açıklandı
Ölçme Seçme ve Yerleştime Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimini açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 09:45, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 10:22
"ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi" Açıklandı
ÖSYM'nin konuya ilişkin duyurusu şöyle:
2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞIÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi (Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır.)
İşte Sınav Tarihleri
Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran'da,
Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz'da,
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek.
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de,
KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de,
KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim'de,
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz'da uygulanacak.