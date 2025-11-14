'ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi' açıklandı
Ana sayfaHaberler ÖSYM Açıklamaları

'ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi' açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştime Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimini açıkladı

14 Kasım 2025
'ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi' açıklandı

"ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi" Açıklandı

ÖSYM'nin konuya ilişkin duyurusu şöyle:

2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi (Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır.)

İşte Sınav Tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran'da,

Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz'da,

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de,

KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de,

KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim'de,

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz'da uygulanacak.

