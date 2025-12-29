Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'a adli kontrol talebi

Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak 'rüşvet almak' suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 18:01, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 18:01
İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'a adli kontrol talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım kişilere yönelik 'zimmet', 'irtikap', 'rüşvet vermek', 'rüşvet almak' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nde görev alan Bekir Önder, iş adamı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada savcılığa ifade veren şüphelilerden Bekir Önder 'rüşvet almak' suçundan, İbrahim Amedi 'rüşvet vermek' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Diğer şüpheliler Albayrak ve Köse ise 'rüşvet almak' suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

REMZİ ALBAYRAK KİMDİR?

1964 yılında Eski Yugoslavya'nın Sancak bölgesinde doğdu ve 1969 yılında Türkiye'ye göç etti. Şehit Kamil Balkan İlkokulu'nu, Oğuzhan Ortaokulu'nu, Kuleli Askeri Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nı bitirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birlik ve kurumlarında görev alarak 2010 yılında Albay rütbesiyle emekli oldu. Askerlik hayatı boyunca Bosna-Hersek'teki savaşta NATO (SFOR) karargahında, Almanya'nın Heidelberg şehrinde bulunan 7'nci American Ordusu (LANDCENT)'nda ve ABD San Antonio şehrinde bulunan Lackland Air Force Base'de yurtdışı görevleri icra etti.

İstanbul Üniversitesi'nde Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Eğitimi, Beykent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ile Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanlarında toplam üç yüksek lisans çalışması yaptı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora çalışmasına devam etti. 24.09.2019 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı olarak atanmıştır.

