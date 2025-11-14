Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
11. Yargı Paketi tamamlandı: Gelecek hafta TBMM'ye geliyor
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Benzin bu gece zamlanacak!
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Futbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladı
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi ve SGK borçlarına kolaylık geldi
Konut satışlarında ilk 10 ayda tüm zamanların rekoru kırıldı!
DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi de yer alacak
Kreş bahanesiyle rüşvet iddiaları iddianameye girdi
Şehidin kardeşiyle yaptığı son konuşma yürek burktu

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçakta şehit olan Ahmet Yasir Kuyucu'nun kız kardeşiyle yaptığı son konuşma ortaya çıktı. Kız kardeşinin kazadan saatler önce yazdığı mesajda, "Rüyamda gördüm, sen şehit olmuşsun" dediği, şehit Kuyucu'nun ise "Hayırlara gelsin gardaşım keşke olsa öyle ama nerde" yanıtını verdiği görüldü.

Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun kazadan saatler önce kız kardeşiyle yaptığı son konuşma ortaya çıktı

"Sen şehit olmuşsun"

Kız kardeşi, sabahın erken saatlerinde mesajla ağabeyine "Ağabeyim, iyi misin?" diye sordu. Kuyucu ise"İyiyim gardaşım hayır mı, rüyanda mı gördün?" dedi.

Ağabeyini rüyasında gördüğünü söyleyen kız kardeşi, "Evet rüyamda gördüm de çok ağladım. Sabah namazını kıldım hemen sonra. Sen şehit olmuşsun. Uyandığımda da ağlıyordum." dedi. Şehidimiz ise onu teselli ederek, "Hayırlara gelsin gardaşım keşke olsa öyle ama nerde. Üzülme gardaşım."cevabını verdi.

