Yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı fizyoterapist öldü

Kaza, saat 17.00 sıralarında Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda meydana geldi. Özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan Simge Bayram'a, direksiyon dersi almak için kursa gittiği sırada yaya geçidinden geçerken S.T. yönetimindeki 34 DPB 653 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bayram metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayram, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Simge Bayram, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bayram'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.