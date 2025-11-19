150 bin nüfuslu ülke ilk kez Dünya Kupası'nda

150 bin nüfuslu Curaçao, 2026 Dünya Kupası bileti alarak tarihe geçti. Gruptaki son maçta Jamaika ile 0-0 berabere kalan Curaçao Milli Takımı, peri masalını mutlu sonla tamamladı ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Hollanda'nın 150 bin nüfuslu özerk bölgesi Curaçao'nun rüyası gerçek oldu. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Curaçao Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Gruptaki son maçta Jamaika deplasmanına çıkan Curaçao'ya Dünya Kupası bileti için beraberlik dahi yetiyordu.

Müsabakadan 0-0 eşitlikle ayrılan Advocaat'ın öğrencileri, peri masalını gerçekleştirerek dünya basınında gündem oldu.

ADVOCAAT TARİHİ MAÇTA YOKTU

Dick Advocaat ise ailevi problemleri nedeniyle maç öncesi Hollanda'ya döndü ve kritik karşılaşmada takımın başında yer almadı.

SON SANİYEDE PENALTI KARARI İPTAL

Bu arada 5 dakika uzatma verilen maçın son saniyelerinde hakem Jamaika lehine penaltı kararı verdi ancak VAR uyarısı sonrası ekranda pozisyonu izleyen hakem, kararını iptal etti.

TÜRKİYE'DEN 2 İSİM

Curaçao'da Konyasporlu Riechedly Bazoer ve Bandırmasporlu Leandro Bacuna da forma giyiyor.