Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında rekor

Türkiye'nin yılın 10 ayında gerçekleştirdiği otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 2,6 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı.

19 Kasım 2025 11:31
Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında rekor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin ocak-ekim dönemindeki otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,4'lük artışla 2 milyar 644 milyon dolara yükseldi.

Sektör temsilcileri ocak-ekim döneminde, 2024'ün tamamında gerçekleştirilen 2 milyar 568 milyon 154 bin dolarlık rekor ihracatın üzerinde dış satım yaparak en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Ocak-ekim döneminde 72 ülke ile özerk ve serbest bölgeye otobüs, minibüs ve midibüs gönderildi.

Fransa'ya 543 milyon dolarlık ihracat

Sektörün bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Fransa oldu.

Fransa'ya "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 artarak 403 milyon 197 bin dolardan 543 milyon 417 bin dolara çıktı.

İkinci sıradaki Almanya'ya dış satım yılın 10 ayında, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 169,4 yükselişle 152 milyon 24 bin dolardan 409 milyon 590 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki İtalya'ya gerçekleştirdikleri ihracat ise yüzde 23,5 artışla 196 milyon 873 bin dolardan 243 milyon 35 bin dolara yükseldi.

Dördüncü sıradaki Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 27 artışla 184 milyon 754 bin, beşinci sıradaki İspanya'ya ise yüzde 13,5 artışla 160 milyon 222 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Avusturya'ya otobüs, minibüs, midibüs ihracatında yüzde 165'lik artış

Altıncı sırada bulunan Polonya'ya 10 aylık dönemdeki dış satımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 arttı. Bu ülkeye geçen sene ocak-ekim döneminde 100 milyon 229 bin dolar olan ihracat, bu dönemde 126 milyon 625 bin dolara çıktı.

ABD'ye otobüs, minibüs, midibüs dış satımı, yüzde 19,7'lik düşüşle 132 milyon 697 bin dolardan 106 milyon 552 bin dolara geriledi.

Ocak-ekim döneminde otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında geçen senenin aynı dönemine göre, Romanya yüzde 87 yükseliş ve 101 milyon 902 bin dolarla 8'inci, Sırbistan yüzde 33 düşüş ve 62 milyon 171 bin dolarla 9'uncu, Avusturya ise yüzde 165 artış ve 60 milyon 211 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde otobüs, minibüs, midibüs ihracatı yapılmayan Brezilya'ya bu yılın aynı döneminde 2 milyon 798 bin, Arjantin'e 1 milyon 970 bin, Tacikistan'a ise 568 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

