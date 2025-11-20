AK Parti'nin İmralı kararı belli oldu

TBMM'de AK Parti Grubu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme önerisi için kapalı toplantı gerçekleştirdi. Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

"İmralı konusuna olumlu bakıyoruz"

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bu sürece katkı sağlayacak hangi başlıklar olabilir diye değerlendirme yaptık. Arkadaşlarımızdan bazılarının Komisyon'un İmralı'ya ziyaretine olumlu baktığını ifade etmiştik. Arkadaşlarımızla değerlendirdik. İmralı konusuna olumlu bakıyoruz. Bu bir dinleme, Komisyon'da oylamaya ihtiyaç olmayabilir." dedi.

"Gidecek isim henüz net değil"

Güler, "İmralı'ya gidecek isim henüz net değil, değerlendirilecek. Komisyon'da oylama olursa biz AK Parti olarak olumlu oy vereceğiz. Bu Komisyon'un amacı terörün son bulmasının her bir zeminde gerçekleşmesini sağlamak" ifadelerini kullandı.