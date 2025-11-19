Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İki şehir arasında 'toprak' krizi
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
Motorine bir zam daha geliyor
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
TOKİ'den ilk kez 15 bin kiralık konut uygulaması başlıyor
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller

22 Kasım Cumartesi günü yürürlüğe girecek yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile ithal otomobillere ek mali yükümlülükler geliyor. Bu düzenleme ile benzinli ve hibrit araçlara %25 veya en az $6.000, elektrikli araçlara ise %30 veya en az $8.500 ek vergi uygulanacak. Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapılan 27 ülke muaf tutulurken; Çin, Japonya ve Meksika gibi ülkelerden gelen araçların fiyatları doğrudan artacak. Toyota RAV4 Hybrid, Nissan X-Trail ve Honda Jazz gibi popüler Japon modellerinin liste fiyatlarının önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor.

Haber Giriş : 19 Kasım 2025 17:50, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 17:50
22 Eylül 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan 10436 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile otomotiv ithalatında ek mali yükümlülük öngören yeni vergisel düzenlemeler hayata geçirilmişti.

Bu düzenleme için tanınan 60 günlük geçiş süresi 21 Kasım Cuma günü sona eriyor. Dolayısıyla 22 Kasım Cumartesi sabahından itibaren ithal araçlarda daha yüksek fiyatların geçerli olacağı belirtiliyor.

Fiyatlara doğrudan yansıyacak

Yeni düzenleme, mevcut yüzde 10'luk taban gümrük vergisine ek olarak tüm araç segmentlerinde ilave mali yükümlülükler getiriyor. Sözcü.com.tr'den ekonomist Mahmut Aydoğmuş'un haberine göre ithal otomobillerde vergi yükü önemli ölçüde artacak ve fiyatlara doğrudan yansıyacak.

Buna göre;

1-) Benzinli ve dizel otomobillere; %25 veya en az 6.000 dolar,

2-) Hibrit (HEV - plug-in hariç) otomobillere; %25 veya en az 6.000 dolar,

3-) Plug-in hibrit (PHEV) otomobillere; %30 veya en az 7.000 dolar,

4-) Elektrikli otomobillere, %30 veya en az 8.500 dolar. olması bekleniyor

Düzenleme 27 ülkeyi kapsamıyor

Düzenleme, AB ülkeleri ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yaptığı 27 ülkeyi kapsamıyor. Bu ülkelerden gelen araçlarda ek vergi olmayacak. Ancak başta Çin, Japonya, Meksika ve Güney Afrika olmak üzere çok sayıda büyük otomobil ihracatçısı ülke doğrudan etkilenecek.

Türkiye'nin STA imzaladığı ülkeler şöyle sıralandı:

EFTA (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre), İsrail, Makedonya, Bosna Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Morityus, Güney Kore, Malezya, Moldova, Faroe Adaları, Singapur, Kosova, Venezuela, Birleşik Krallık, BAE ve Katar.

Popüler birçok modelin liste fiyatlarının yükselmesi öngörülüyor

Yeni vergi düzenlemesi bazı otomobil markaları için avantaj, bazıları için ise dezavantaj yaratacak. Vergi hesaplamasında araçların menşe ülkesi değil, üretim ve ithalatın yapıldığı ülke esas alınacak. Bu nedenle bazı modellerin Türkiye pazarından çekilmesi, bazı yeni modellerin gelmesi veya rekabet güçlerinin azalması bekleniyor. Elektrikli araçlarda, 7 bölgede en az 20 yetkili servis bulunması şartı nedeniyle ithalat süreci daha zorlu ilerliyor. Buna karşın benzinli ve dizel araçlar şu anda daha avantajlı konumda. Düzenleme özellikle Japon üretimi araçlarda doğrudan fiyat artışına yol açacak ve Türkiye'de popüler birçok modelin liste fiyatlarının yükselmesi öngörülüyor.

Fiyat artışı beklenen Japon modelleri:

Nissan X-Trail (e-POWER / e-4ORCE)

Subaru Forester e-BOXER

Subaru Crosstrek (XV)

Suzuki Jimny

Toyota RAV4 Hybrid

Honda Jazz e:HEV

Honda HR-V e:HEV

