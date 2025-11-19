Eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TCMB'nin 6 Aralık 2024'te bankanın ana hissedarı olduğu BKM nezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen "Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi" ile "Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesi"nde tespit edilen usulsüzlükler olduğunu bildirerek şikayetçi olmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Emrah Şener, "konutu terk etmeme ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartıyla, sulh ceza hakimliği kararıyla tahliye edildi.

Şener, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış ve sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.